أكّد الحرس الثوري الإيراني أنّ "يوم القدس العالمي هو المبادرة الإستراتيجية والإرث الدائم والحاسم لمؤسس الجمهورية الإسلامية ومعمار الثورة الإسلامية الكبرى في إيران، الإمام الخميني (رض)، لتحرير الشعب الفلسطيني من نَيْر السيطرة الصهيونية المجرمة وقَتَلة الأطفال، ولتحرير القدس الشريف".

وقال الحرس الثوري، في بيان، الخميس 12 آذار/مارس 2026: "يوم القدس هو رمز انتفاضة واندفاع العالم الإسلامي والأحرار ومطالبي الحق في العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإعلان الكراهية والرفض تجاه النظام الصهيوني المزيَّف والاحتلالي وجرائمه التي امتدت إلى 78 عامًا في جغرافيا المسلمين".

أضاف الحرس الثوري: "في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع البشري فصلًا جديدًا من جرائم وإشعال الحروب من قِبَل أميركا وكلابها المطيعين في المنطقة، من خلال النظام الصهيوني الظالم والمحتل، مع اعتداءات وحشية وفرض حرب جديدة على إيران العزيزة لتحقيق حلم إخضاع وتقسيم هذه الأرض المقدسة، وتقف المنطقة الإستراتيجية في غرب آسيا على أعتاب تحوُّلات كبيرة وانتظار ظهور هندسة جديدة للقوة الإقليمية؛ يَظْهَر مرَّة أخرى اختبار عظيم أمام الأمة الإيرانية العظيمة والأمة الإسلامية، والتي بلا شك سيحوِّلها الإيرانيون الأقوياء والفخورون مع باقي المسلمين وأحرار العالم، بحضورهم الحماسي والثوري في مراسم ومَسِيرات يوم القدس العالمي، إلى انتفاضة عظيمة لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمستضعف، وإدانة جرائم غزة، وبِشارة حرية الأمة الإسلامية من نَيْر الهيمنة الاستكبارية والصهيونية".

وتابع قائلًا: "في موسم الحزن والفقدان على استشهاد قائد الأمة، القائد الحكيم والمجاهد للثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام خامنئي (قدس سره)، وتجديد البيعة مع خلفه الصالح، القائد الأعلى للثورة، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (دامت بركاته)، ومع تكريم شهداء القدس والمقاومة الإسلامية، وخاصة الشهداء الأبطال: "اللواء الشهيد قاسم سليماني، اللواء الشهيد حسين سلامي، اللواء الشهيد محمد پاکپور، الفريق الشهيد أمير علي حاجي زاده، المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله، السيد هاشم صفي الدين، يحيى السنوار، إسماعيل هنية، وسائر شهداء طريق القدس"، ندعو جميع شرائح وأفراد الشعب الإيراني الشريف، البطل، الصامد، البصير، والثابت إلى المشاركة المهيبة في "المسيرة الوطنية ليوم القدس" التي ستُقام غدًا (الجمعة) في مختلف أنحاء إيران القوية والواسعة".

وطمأن الحرس الثوري "الشعب الإيراني وأحرار الثورة والنظام الإسلامي، وكذلك المقاومة المناهضة للصهيونية في المنطقة" إلى أنّ "قوات الحرس الثوري الإسلامي ستواصل، بقوة وحسم، عمليات "الوعد الصادق 4" التي وصلت حتى الآن إلى الموجة الـ42، والتي حقَّقت القوة والعزَّة للإيرانيين، وألحقت الهزيمة والخذلان والإحباط بالأعداء الأميركيين والصهاينة، حتى قطع يد الشيطان الأكبر وطرد الجيش الإرهابي الأميركي من المنطقة، ومعاقبة النظام الصهيوني الشرير والذئبي، لتوفير الأرضية والسبل لتحقيق الأمن والسلام الدائم في المنطقة بمشاركة إرادة باقي الدول الإسلامية في غرب آسيا".

