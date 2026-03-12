الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
استشهاد مدير كلية العلوم والدكتور مرتضى سرور بعدوان صهيوني على الجامعة اللبنانية
لبنان

استشهاد مدير كلية العلوم والدكتور مرتضى سرور بعدوان صهيوني على الجامعة اللبنانية

2026-03-12 21:41
رئيسا الجمهورية والحكومة لرئيس الجامعة: جريمة مُدانة بكل المقاييس وانتهاك صارخ للقوانين الدولية
52

شنّ الاحتلال الصهيوني، الخميس 12 آذار/مارس 2026، عدوانًا على الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث، حيث استهدفت طائراته الحربية كلية العلوم، ممّا أسفر عن استشهاد مدير الكلية حسين بزي والدكتور الجامعي مرتضى سرور.

عون: جريمة مُدانة بكل المقاييس

وأدان رئيس الجمهورية، جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، "استهداف كلية العلوم"، مقدّمًا له التعازي بشهادة مدير الكلية والدكتور سرور، ومؤكّدًا أنّ "ما حصل جريمة مُدانة بكل المقاييس وانتهاكٌ صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية والمدنيين".

وقال: "إنّ استهداف كلية فصل جديد من فصول استهداف المدنيين سواء في قراهم وبلداتهم أو في مراكز عملهم أو أماكن دراستهم. قصف الصروح الأكاديمية والعلمية هو اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة".

وشدّد الرئيس عون على أنّ "الاعتداءات لن تنال من إرادة اللبنانيين في التمسُّك بالعلم وبالحياة".

سلام: انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

بدوره، هاتف رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، رئيس الجامعة اللبنانية، وقدَّم له واجب العزاء باستشهاد مدير كلية العلوم والدكتور سرور، جرّاء الغارة "الإسرائيلية". كذلك، قدَّم الرئيس سلام التعازي إلى ذوي بزي وسرور وزملائهما وطلاب الجامعة.

واستنكر سلام بشدّة، خلال الاتصال، "هذا الاستهداف الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استهداف المؤسسات التعليمية والمدنيين".

"التربية" والجامعة: اعتداء على رسالة العلم 

وفيما أعلن رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، عن تعليق العمل الإداري في كل كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية" حتى مساء الأحد المقبل، نعت وزارة التربية والجامعة اللبنانية بزي وسرور "اللذَيْن استُشهدا جرّاء الاعتداء "الإسرائيلي" في أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي". 

وأدانت الوزارة والجامعة، في بيان، "الاعتداء الصارخ على رسالة العلم"، وشدّدتا على أنّ "استهداف المؤسسات التعليمية والجامعية هو اعتداء صارخ على رسالة العلم، وعلى العقل والذاكرة الجماعية للأمم، ومحاولة لإطفاء نور المعرفة التي تحملها الجامعات إلى المجتمع".

وأشارت الوزارة والجامعة إلى أنّ "هذا الاعتداء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ إنّ القانون الدولي الإنساني ينصُّ بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية والثقافية ويجرّم الاعتداء عليها تحت أي ظرف"، ودعتا الهيئات الدولية والأممية إلى "تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لحماية المؤسسات التعليمية".

الكلمات المفتاحية
الجامعة اللبنانية جوزاف عون نواف سلام العدوان الصهيوني
