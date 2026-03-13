إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:08 |السناتور الأميركي كريس مورفي: لا تستطيعون إجبار دولة على تغيير نظامها عبر قصف الأطفال في المدارس الابتدائية
01:05 |سي بي إس نيوز عن مصادر: الجيش الأميركي نفذ رحلة إجلاء طبي لـ19 جنديًا مصابًا من السعودية لقاعدة عسكرية بألمانيا
00:48 |مروحيتان أميركيتان تحلقان في سماء العراق في محاولة لاكتشاف حطام طائرة للتزود بالوقود وبقايا جنودها
00:42 |إيران| مقر القيادة المركزية خاتم الأنبياء: إصابة طائرة تزويد بالوقود أميركية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في غرب العراق ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها
00:38 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: تعرض حاملة الطائرات أبراهام لينكن لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيرات
00:38 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكن تنسحب الآن نحو أميركا بعد استهدافها
00:09 |شبكة سي بي إس: تم استهداف طائرتين عسكريتين أميركيتين للتزود بالوقود في غرب العراق تحطمت إحداهما وعلى متنها 6 من أفراد الطاقم
00:09 |إن بي سي عن مصدرين مطلعين: معلومات استخبارية أميركية تشير إلى أن النظام الإيراني موحد ولا مؤشرات على انهياره
00:03 |نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إيران بدأت زرع ألغام بمضيق هرمز واستخدمت زوارق أصغر حجمًا لهذه العملية