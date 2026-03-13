الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-03-13 00:01
30
01:08 |
السناتور الأميركي كريس مورفي: لا تستطيعون إجبار دولة على تغيير نظامها عبر قصف الأطفال في المدارس الابتدائية
01:05 |
سي بي إس نيوز عن مصادر: الجيش الأميركي نفذ رحلة إجلاء طبي لـ19 جنديًا مصابًا من السعودية لقاعدة عسكرية بألمانيا
00:55 |
قصف عنيف قرب مطار بغداد يستهدف معسكر الدعم اللوجيستي الأميركي
00:48 |
مروحيتان أميركيتان تحلقان في سماء العراق في محاولة لاكتشاف حطام طائرة للتزود بالوقود وبقايا جنودها
00:42 |
إيران| مقر القيادة المركزية خاتم الأنبياء: إصابة طائرة تزويد بالوقود أميركية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في غرب العراق ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها
00:39 |
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شمالي الجولان خشية "تسلل" طائرات مسيّرة
00:38 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: تعرض حاملة الطائرات أبراهام لينكن لأضرار كبيرة إثر استهدافها بالصواريخ والمسيرات
00:38 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكن تنسحب الآن نحو أميركا بعد استهدافها
00:24 |
احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية في أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود
00:09 |
شبكة سي بي إس: تم استهداف طائرتين عسكريتين أميركيتين للتزود بالوقود في غرب العراق تحطمت إحداهما وعلى متنها 6 من أفراد الطاقم
00:09 |
إن بي سي عن مصدرين مطلعين: معلومات استخبارية أميركية تشير إلى أن النظام الإيراني موحد ولا مؤشرات على انهياره
00:03 |
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إيران بدأت زرع ألغام بمضيق هرمز واستخدمت زوارق أصغر حجمًا لهذه العملية
الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
