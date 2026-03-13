في شهادة حية تعكس عمق الهزيمة النفسية والميدانية، فجّر مستوطن صهيوني من "كريات شمونة" موجة غضب عارمة بوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه ببيع "الأوهام" والتسبب في فرار المستوطنين مجددًا تحت وطأة نيران المقاومة الإسلامية في لبنان.

وخاطب المستوطن نتنياهو في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام "إسرائيلية" بلهجة متهكمة: "هل تسمع دوي الانفجارات القادمة من لبنان في مخبئك؟ لقد قلتَ ببساطة إننا هزمنا حزب الله ولن يعودوا أبدًا، لكن والله، بناءً على هذه الانفجارات، أعتقد أنهم ما زالوا هنا وبقوة".

وفضح المستوطن زيف الوعود التي أطلقها نتنياهو قبل شهر واحد فقط حول "العودة الآمنة" إلى مستوطنات "الشمال"، مؤكدًا أن الواقع اليوم هو "فرار جماعي" جديد من الصواريخ التي لم تتوقف. وأشار بمرارة إلى أن "صواريخ الكورنيت" لا تزال تنطلق من نفس المواقع التي زعم جيش الاحتلال تدميرها منذ زمن طويل، متسائلًا: "كيف يكون هذا شكل خسارة حزب الله، وهناك ما لا يقل عن 200 عملية إطلاق في ليلة واحدة؟".

واختتم المستوطن صرخته بوصف نتنياهو بالرئيس "الضعيف والعاجز"، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال حركت جميع الجبهات دون تحقيق أي نصر حقيقي أو تفكير في المستقبل، مما وضع المستوطنين في مواجهة مباشرة مع خطر وجودي مستدام، ومحولًا وعود "أخبار كريات شمونة السارة" إلى جنائز وحرائق يومية.

