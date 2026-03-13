Your browser does not support the video tag.

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن انطلاق الموجة الـ 43 من ملحمة "الوعد الصادق 4" تحت الرمز المقدس «يا شديد العقاب»، في عملية استراتيجية كبرى أُهديت لروح شهداء طريق القدس وعزتهم، وبالأخص مهندس الانتصارات الشهيد الفريق حسين سلامي. وقد صبت القوة الصاروخية والجوية حممها بدقة متناهية ضد القاعدة البحرية الخامسة للولايات المتحدة وباقي قواعد الجيش الإرهابي الأميركي في المنطقة، ممتدة لتضرب في آن واحد قلب "تل أبيب" وشمال الأراضي المحتلة وصولًا إلى مدينة إيلات بالجنوب.

وقد شهدت هذه الموجة استعراضًا للقوة التدميرية الهائلة، حيث شاركت صواريخ خرمشهر الدقيقة برؤوسها الحربية المزدوجة والمتعددة، إلى جانب صواريخ قدر المتطورة، بينما تولت صواريخ عماد وخيبر شكن إحداث زلازل في المواقع المستهدفة بفضل رؤوسها الحربية التي تزن طنًا كاملًا من المتفجرات للصاروخ الواحد، تزامنًا مع أسراب من الطائرات المسيرة التدميرية التي أربكت دفاعات العدو.

وتأتي هذه الضربة الصاعقة لتجسد منطق البطش الشديد والانتقام القوي ضد قوى الاستكبار، مؤكدة أن الفعل الرشيد والعمل الثابت لحراس الثورة لن يتوقف حتى تحقيق القصاص العادل والناجز.

