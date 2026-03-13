الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي وزارة الصحة ترفد مستشفيات الصمود في ميس الجبل ومرجعيون وبعلبك بسيارات إسعاف

إيران

إيران

بركان "يا شديد العقاب".. الموجة 43 تسحق القواعد الأميركية وعمق الكيان

2026-03-13 00:21
46

 

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن انطلاق الموجة الـ 43 من ملحمة "الوعد الصادق 4" تحت الرمز المقدس «يا شديد العقاب»، في عملية استراتيجية كبرى أُهديت لروح شهداء طريق القدس وعزتهم، وبالأخص مهندس الانتصارات الشهيد الفريق حسين سلامي. وقد صبت القوة الصاروخية والجوية حممها بدقة متناهية ضد القاعدة البحرية الخامسة للولايات المتحدة وباقي قواعد الجيش الإرهابي الأميركي في المنطقة، ممتدة لتضرب في آن واحد قلب "تل أبيب" وشمال الأراضي المحتلة وصولًا إلى مدينة إيلات بالجنوب.

وقد شهدت هذه الموجة استعراضًا للقوة التدميرية الهائلة، حيث شاركت صواريخ خرمشهر الدقيقة برؤوسها الحربية المزدوجة والمتعددة، إلى جانب صواريخ قدر المتطورة، بينما تولت صواريخ عماد وخيبر شكن إحداث زلازل في المواقع المستهدفة بفضل رؤوسها الحربية التي تزن طنًا كاملًا من المتفجرات للصاروخ الواحد، تزامنًا مع أسراب من الطائرات المسيرة التدميرية التي أربكت دفاعات العدو. 

وتأتي هذه الضربة الصاعقة لتجسد منطق البطش الشديد والانتقام القوي ضد قوى الاستكبار، مؤكدة أن الفعل الرشيد والعمل الثابت لحراس الثورة لن يتوقف حتى تحقيق القصاص العادل والناجز.

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بركان
بركان "يا شديد العقاب".. الموجة 43 تسحق القواعد الأميركية وعمق الكيان
إيران منذ 46 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: سنواصل
الحرس الثوري: سنواصل "الوعد الصادق 4" وندعو الإيرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس 
إيران منذ 4 ساعات
لاريجاني: الظلام سيغرق المنطقة إذا دمرّت الولايات المتحدة شبكة كهرباء إيران
لاريجاني: الظلام سيغرق المنطقة إذا دمرّت الولايات المتحدة شبكة كهرباء إيران
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بركان
بركان "يا شديد العقاب".. الموجة 43 تسحق القواعد الأميركية وعمق الكيان
إيران منذ 46 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
 الحرس الثوري: قوتنا البحرية نفّذت هجومَين ساحقين على مقر الأسطول الخامس الأميركي 
 الحرس الثوري: قوتنا البحرية نفّذت هجومَين ساحقين على مقر الأسطول الخامس الأميركي 
إيران منذ 5 ساعات
الإمام السيد مجتبى الخامئني: لن نتغاضى عن الثأر لدماء الشهداء
الإمام السيد مجتبى الخامئني: لن نتغاضى عن الثأر لدماء الشهداء
خطاب القائد منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة