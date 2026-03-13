سلّم وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، ومقدمة كهبة من جمهورية العراق، إلى كل من مستشفى ميس الجبل الحكومي، ومستشفى مرجعيون، ومستشفى بعلبك، في خطوة تهدف إلى تدعيم خط الدفاع الصحي الأول وتعزيز صمود المؤسسات العامة في المناطق المواجهة.

جرت عملية التسليم في مبنى الوزارة في حضور مدراء هذه الصروح الطبية، الدكتور حسين ياسين، والدكتور مؤنس كلاكش والدكتور عباس شكر، ضمن سياق المحور الأول من استراتيجية الوزارة المعني بإدارة وتنسيق الجهود الإسعافية والإغاثية، لضمان تكامل الأداء في أصعب الظروف الميدانية.

وأكد الوزير ناصر الدين خلال التسليم، أن توزيع هذه الموارد اللوجستية يندرج تحت بند التنسيق الميداني الذي تشرف عليه الوزارة لتمكين "مستشفيات الحدود" التي تشكل عنوانًا للثبات وعصب الحياة الطبية لأهالينا في المناطق الحدودية، مشددًا على أن "دعم المستشفيات الحكومية يساهم مباشرة في تقليص زمن الاستجابة للطوارئ وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والميدانية عبر توزيع رشيد للموارد بناءً على خرائط الاحتياجات".

وأعرب مدراء المستشفيات الحكومية الثلاثة، من جانبهم، عن شكرهم العميق لوزارة الصحة العامة ولجمهورية العراق، مؤكدين أن "هذه الهبة تمثل شريان حياة لفرقهم الطبية التي تعمل في مناطق التماس وتواجه ضغوطًا استثنائية، حيث ستدخل هذه السيارات الخدمة فورًا لتكون جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة تدفق الجرحى وضمان جودة الخدمة الإسعافية الموحدة، بما يحقق التكامل بين العمل الميداني والاستشفائي ويمنع التكدس في غرف الطوارئ عبر التوجيه الفعال للمصابين، تأكيدًا على دور هذه المستشفيات كركيزة أساسية للأمن الصحي وصمود المواطنين في أرضهم".

