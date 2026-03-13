الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تحطم "KC-130" ومقتل طاقمها غرب العراق وانسحاب "أبراهام لينكن" تحت ضربات الحرس الثوري

2026-03-13 01:14
85

شهدت الساعات الأخيرة تحولًا دراماتيكيًا في موازين المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، حيث تلقت القوات الأميركية ضربات مسددة في الجو والبحر، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، وسط اعتراف أميركي رسمي بفقدان طائرة تزويد بالوقود استراتيجية.

سقوط "KC-130" ومقتل طاقمها في العراق
وأعلن مقر "خاتم الأنبياء المركزي" عن نجاح فصائل المقاومة الإسلامية في العراق في إسقاط طائرة تزويد بالوقود أميركية من طراز "KC-130" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي غرب البلاد. وأكد البيان مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة، في وقت نقلت فيه شبكة "سي بي إس" أن الطائرة كانت تحمل على متنها 6 أفراد عند تحطمها. 

من جهتها، أقرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بفقدان الطائرة، مشيرة إلى أن طائرتين شاركتا في الحادث تحطمت إحداهما، بينما شوهدت مروحيات أميركية تحلق في سماء المنطقة في محاولة يائسة للبحث عن الحطام وبقايا الجنود.

استهداف "أبراهام لينكن" وإجبارها على الانسحاب
وفي البحر، وجه حرس الثورة الإسلامية في إيران ضربة استراتيجية موجعة للأسطول الأميركي، حيث أعلن عن تعرض حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" لأضرار جسيمة إثر استهدافها بصواريخ ومسيرات دقيقة. وأكد الحرس الثوري أن الحاملة العملاقة بدأت بالفعل بالانسحاب نحو الولايات المتحدة بعد خروجها عن الخدمة وتعطل قدراتها القتالية نتيجة الهجوم، مما يمثل تراجعًا تاريخيًا للحضور العسكري الأميركي في المنطقة أمام ضربات محور المقاومة.

