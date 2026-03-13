ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 12/03/2026، 26 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدوّ "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدوّ "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 05:15 أمس الأربعاء 11/03/2026، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.

2- الساعة 00:10 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 00:30 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

4- الساعة 00:30 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

5- الساعة 00:45 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

6- الساعة 01:15 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- الساعة 01:15 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

8- الساعة 04:10 استهداف مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.‏

9- الساعة 06:00 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة المحيطة بمدينة قيسارية المحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.‏

10- الساعة 09:20 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 12:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أدميت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.‏

12- الساعة 12:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة "زرعيت" بصلية صاروخيّة.‏

13- الساعة 13:00 شن هجوم جوّي بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضية على ثكنتي شراغا ويفتاح.

14- الساعة 13:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة.‏

15- الساعة 14:30 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة.‏

16- الساعة 14:50 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة إيفن مناحيم بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.‏

17- الساعة 15:30 للمرّة الثانية استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة.‏

18- الساعة 15:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان، بصلية صاروخيّة.‏

20- الساعة 15:45 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" شرق جبل وردة في بلدة مركبا بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 17:40 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 17:50 استهداف موقع المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 20:25 استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 20:15 استهداف تجمّع جنود لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليات صاروخيّة وقذائف مدفعيّة.

25- الساعة 21:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة "كريات شمونة"، استهدفها المجاهدون بصليةٍ صاروخيّة.

26- الساعة 22:20 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيلي" في موقعي هضبة العجل وابل القمح شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدوّ "الإسرائيلي" الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدوّ باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة.





