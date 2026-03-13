أكد الأمين العام لحركة النجباء في العراق، الشيخ أكرم الكعبي، أن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارًا نهائيًا وحاسمًا بتطهير البلاد بشكل كامل من الوجود الأميركي على المستويات كافة، مشددًا على أن هذا الوجود بات يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وأشار الكعبي إلى أن الولايات المتحدة التي انسحبت عام 2010، عادت للتسلل إلى العراق عبر بوابة مشروع "داعش" الإرهابي واتفاقيات فاشلة، متهمًا واشنطن باستخدام هذه التغطية لتنفيذ مشاريع تخريبية والتدخل في الفتن الداخلية لتمزيق النسيج الوطني العراقي.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام لحركة النجباء عن نكث واشنطن لكافة تعهداتها السابقة، لا سيما التزامها بعدم استخدام القواعد الموجودة على الأراضي العراقية لشن هجمات ضدّ الدول المجاورة. وأكد أن تحول هذه القواعد إلى منصات للعدوان الإقليمي والتدخل في شؤون السيادة يجعل من إنهاء هذا الوجود ضرورة وطنية وأخلاقية لا تقبل التأجيل.

الكلمات المفتاحية