الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 13 آذار 2026 

إيران

إيران

"يا شديد العقاب".. صواريخ حرس الثورة تفتتح ليلة القدر بدك عمق الكيان

2026-03-13 03:12
77

في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك وقبيل يوم القدس العالمي، فجرت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية مفاجأة جديدة بإعلان تنفيذ الموجة الرابعة والأربعين من عملية الوعد الصادق 4 تحت الرمز المبارك "يا شديد العقاب". وقد تميزت هذه الموجة بإطلاق كثيف وصاعق لصواريخ خيبر شكن المزودة برؤوس حربية تزن طنًا كاملًا من المتفجرات، حيث دكت هذه الصواريخ أهدافًا استراتيجية وحيوية في القدس الغربية و"تل أبيب" وإيلات في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عملية جاءت وفاءً لشهداء طريق القدس والاقتدار وعلى رأسهم قائد عمليات الوعد الصادق الشهيد الفريق حسين سلامي.

ولم تقتصر الضربات على عمق الكيان الصهيوني، بل امتدت لتطال الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، حيث استهدفت القوة الصاروخية والجوية قاعدة موفق السلطي وغيرها من القواعد الأميركية في المنامة وأربيل بأشد أنواع الصواريخ والطائرات المسيرة التدميرية. 

وفي إنجاز ميداني نوعي يعكس تطور قدرات الدفاع الجوي لجبهة المقاومة، تمكنت الأخيرة من إصابة وإسقاط طائرة تزود بالوقود أميركية من طراز بوينغ KC-130 ستراتوتانكر أثناء قيامها بمهمة تزويد إحدى المقاتلات المعتدية بالوقود، مما أدى إلى تحطمها ومقتل كامل أفراد طاقمها الستة فورًا.

واختتم حرس الثورة بيانه بتوجيه رسالة إنذار أخيرة وشديدة اللهجة للجنود الأميركيين، بضرورة مغادرة المنطقة فورًا ودون تأخير، محذرًا من أن كافة أماكن تواجد القوات الأميركية باتت أهدافًا مشروعة وسيتم استهدافها في أي نقطة من المنطقة، بما في ذلك الفنادق والأنفاق والمناطق الصناعية والملاجئ المحصنة تحت الأرض. وأكد البيان أن التوكل على الله تعالى سيقود حتمًا إلى فتح أبواب الفرج للأمة الإسلامية وتحقيق النصر النهائي بتحرير القدس الشريف والقضاء التام على الكيان المغتصب.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
"يا شديد العقاب".. صواريخ حرس الثورة تفتتح ليلة القدر بدك عمق الكيان
إيران منذ ساعة
بركان
بركان "يا شديد العقاب".. الموجة 43 تسحق القواعد الأميركية وعمق الكيان
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
الحرس الثوري: سنواصل
الحرس الثوري: سنواصل "الوعد الصادق 4" وندعو الإيرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس 
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 13 آذار 2026 
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 13 آذار 2026 
لبنان منذ 40 دقيقة
"يا شديد العقاب".. صواريخ حرس الثورة تفتتح ليلة القدر بدك عمق الكيان
إيران منذ ساعة
مشاهد من إحياء مجاهدي المقاومة الإسلامية لليالي القدر المباركة
مشاهد من إحياء مجاهدي المقاومة الإسلامية لليالي القدر المباركة
لبنان منذ ساعة
26 عملية نوعية للمقاومة استهدفت مواقع وقواعد وانتشار جيش العدوّ ومستوطناته
26 عملية نوعية للمقاومة استهدفت مواقع وقواعد وانتشار جيش العدوّ ومستوطناته
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة