ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات اللبنانية، وفي إطار عمليات "يوم القدس" العالمي، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان يوم الجمعة 13 آذار سلسلة عمليات مكثفة استهدفت تجمعات جنود العدو "الإسرائيلي"، محولين مواقع الاحتلال إلى ساحات من النار.

وفي ما يلي نصوص بيانات عمليات المقاومة الإسلامية:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:25 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:40 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب معتقل الخيام، بصليات صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الحيّ الجنوبي لمدينة الخيام، بصلياتٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (5):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:50 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (6):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:50 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (7):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الجمعة 13/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي، بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-03-2026‏

23 رمضان 1447 هـ

