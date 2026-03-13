الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقاومة العراقية تشن 37 عملية خلال 24 ساعة وتخرج طائرتين أميركيتين عن الخدمة
المقاومة العراقية تشن 37 عملية خلال 24 ساعة وتخرج طائرتين أميركيتين عن الخدمة

2026-03-13 04:20
31

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت الوجود الأميركي في البلاد والمنطقة بسلسلة من الضربات الصاعقة التي طالت القواعد العسكرية وسلاح الجو التابع للاحتلال، تأكيدًا على حق الشعب العراقي في الدفاع عن سيادته وأجوائه المستباحة.

وفي تطور ميداني غير مسبوق، كشفت المقاومة العراقية عن استهداف طائرتين استراتيجيتين من نوع "KC-135" المخصصة لتزويد الوقود غرب العراق؛ حيث نجح المجاهدون في إسقاط الطائرة الأولى بالسلاح المناسب، بينما تعرضت الطائرة الثانية لإصابة مباشرة أجبرت طاقمها على الهروب والهبوط اضطراريًا في أحد مطارات العدو وهي في حالة عجز تام. وتعد هذه الضربات الجوية خرقًا نوعيًا لمنظومة الدعم اللوجستي الأميركي، مما يشل قدرة المقاتلات المعادية على البقاء طويلًا في الأجواء.

وعلى صعيد العمليات البرية والجوية المسيرة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذ 31 عملية نوعية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة، توازيًا مع إعلان "سرايا أولياء الدم" عن تنفيذ 6 عمليات استراتيجية استهدفت القواعد الأميركية في الداخل والخارج. 

