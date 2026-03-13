الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد مجتبى الخامنئي

إيران

إيران

انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي في طهران

2026-03-13 09:34
42

انطلقت صباح اليوم الجمعة مسيرة يوم القدس العالمي في طهران وبقية المحافظات والمدن الإيرانية، رغم استمرار العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" المشترك على إيران .

وتوافد المواطنون الإيرانيون من مختلف الساحات والشوارع الرئيسية في طهران إلى ميدان الثورة، للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي وسط أجواء ممطرة وباردة تشهدها العاصمة الإيرانية.

وحمل المشاركون في المسيرات الإعلام الإيرانية والفلسطينية ورايات المقاومة وحرس الثورة الإسلامية، وصورًا لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي ونجله آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

ويردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات: "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، وهتافات "الله أكبر"، على وقع أصوات الانفجارات.


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران يوم القدس العالمي
