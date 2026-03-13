

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر الجمعة، حملة مداهمات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت منزل شهيدين جنوب محافظة نابلس، إلى جانب اعتقال مواطنين بينهم شقيقان من طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، واعتقلت الشابين عمار أبو ستة وكامل أبو خيط، فيما أغلقت مدخل بلدة قبلان جنوب شرق المدينة.

ومساء الخميس، أحرق مستوطنون جزءًا من مجلس قروي عينابوس جنوب نابلس، عقب مهاجمة أطراف الجهة الشمالية من البلدة، وأضرموا النار بمخزون تابع لمقر المجلس، وجرى السيطرة على الحريق.

وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" القرية، بأعداد كبيرة، وداهمت منزلي الشهيدين مأمون رشدان ومحمد رشدان، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال قرب مفترق زعترة جنوب نابلس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، واعتقلت الشقيقين باسم وكريم جهاد مساعيد بعد مداهمة منزلهم في المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله عدوان بعد مداهمة منزله في حي كفر سابا، وسط عمليات مداهمة لعدة منازل في المنطقة.

وشهدت منطقة واد برقين في جنين عمليات مداهمة طالت عدة منازل، وذلك عقب اقتحام مركز المدينة في ساعات مساء الخميس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار السينما، وسوق المدينة، وأطلقت الرصاص الحي في الشارع والقنابل الصوتية.

واعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" مساء الخميس، على الشاب نور فايز (34 عامًا) من قرية إسكاكا شرق سلفيت، أثناء مروره قرب المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما أدى إلى إصابته برضوض، وجرى نقله على إثرها إلى المستشفى، واستولى الاحتلال على نحو 35 ألف شيكل كانت بحوزته.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، وبلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة، وداهمت عدة منازل.

وشهدت بلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة عملية اقتحام تخللها إطلاق قنابل الغاز، بينما اقتحم جنود الاحتلال مدينة الخليل ومنطقة صافا في بيت أمر شمالي المدينة، وذلك عقب مهاجمة مستوطنين منزلًا في منطقة واد رخيم في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل.

