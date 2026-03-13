الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعوات لشدّ الرحال والرباط عند أبواب الأقصى

2026-03-13 10:22
23


تتصاعد في مدينة القدس الدعوات لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وأداء الصلاة عند أقرب نقطة ممكنة من رحابه أو عند أبوابه، في ظل استمرار القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إليه.

وأكدت دعوات مقدسية أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى أو فرض القيود على دخوله يستوجب حضورًا شعبيًا واسعًا في محيطه، داعية الفلسطينيين إلى التوجه نحو البلدة القديمة في القدس والرباط عند أبوابه، والصلاة في الساحات والطرقات القريبة في حال مُنعوا من الدخول.

وتأتي هذه الدعوات مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي الأيام التي يشهد فيها المسجد الأقصى عادة توافد عشرات الآلاف من المصلين لإحياء الليالي المباركة وأداء الصلوات والاعتكاف في رحابه.

ويرى مختصون بشؤون القدس، أن الحضور والصلاة عند أبواب الأقصى أو في محيطه يمثلان رسالة تمسّك بالمسجد المبارك ورفضًا لمحاولات فرض واقع جديد عليه، مؤكدين أن شدّ الرحال إلى الأقصى سيبقى قائمًا رغم الإغلاق والتضييق.

وتتجه الأنظار إلى الجمعة الأخيرة من رمضان، حيث يُتوقع أن تشهد البلدة القديمة ومحيط الأقصى حضورًا واسعًا للمصلين، في مشهد يعكس تمسك الفلسطينيين بحقهم في الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
المسجد الأقصى القدس المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي
