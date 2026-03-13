الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق

فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع
فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع

2026-03-13 10:41
20


في اليوم الـ١٥٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة . وأسفرت الخروقات "الإسرائيلية" خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد المحامي معتصم ماهر فارس بنيران الجيش "الإسرائيلي" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أيضًا استشهد الطفل سميح معروف (خمسة أعوام) متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الجيش "الإسرائيلي" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقد تمكنت فرق الإسعاف من نقل إصابتين من بيت لاهيا الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفجر اليوم، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على شرق خانيونس جنوب القطاع فيما استمرّ القصف المدفعي حتى ساعات الصباح. وشاركت زوارق حربية "إسرائيلية" بإطلاق النار والقذائف قبالة ساحل بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة. كما قصفت المدفعية شرق المدينة. ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٥١ إضافة إلى ١٧٤١ مصابًا وإجمالي حالات الانتشال ٧٥٦ شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٦ والمصابين ١٧١٨٣٩.

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي دير البلح
إقرأ المزيد
المزيد
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 59 دقيقة
الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعوات لشدّ الرحال والرباط عند أبواب الأقصى
الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعوات لشدّ الرحال والرباط عند أبواب الأقصى
فلسطين منذ ساعة
قوات الاحتلال تداهم مناطق واسعة في الضفة طالت منزل شهيدين جنوب نابلس
قوات الاحتلال تداهم مناطق واسعة في الضفة طالت منزل شهيدين جنوب نابلس
فلسطين منذ ساعة
محافظة القدس تحذّر من استمرار إغلاق المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان
محافظة القدس تحذّر من استمرار إغلاق المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان
فلسطين منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي على شرق القطاع
فلسطين منذ 59 دقيقة
الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعوات لشدّ الرحال والرباط عند أبواب الأقصى
الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعوات لشدّ الرحال والرباط عند أبواب الأقصى
فلسطين منذ ساعة
قوات الاحتلال تداهم مناطق واسعة في الضفة طالت منزل شهيدين جنوب نابلس
قوات الاحتلال تداهم مناطق واسعة في الضفة طالت منزل شهيدين جنوب نابلس
فلسطين منذ ساعة
تحليل
تحليل "اسرائيلي": لا تتحدثوا عن الليطاني بعد الآن
عين على العدو منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة