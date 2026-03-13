

في اليوم الـ١٥٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة . وأسفرت الخروقات "الإسرائيلية" خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد المحامي معتصم ماهر فارس بنيران الجيش "الإسرائيلي" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أيضًا استشهد الطفل سميح معروف (خمسة أعوام) متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الجيش "الإسرائيلي" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقد تمكنت فرق الإسعاف من نقل إصابتين من بيت لاهيا الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفجر اليوم، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على شرق خانيونس جنوب القطاع فيما استمرّ القصف المدفعي حتى ساعات الصباح. وشاركت زوارق حربية "إسرائيلية" بإطلاق النار والقذائف قبالة ساحل بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة. كما قصفت المدفعية شرق المدينة. ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٥١ إضافة إلى ١٧٤١ مصابًا وإجمالي حالات الانتشال ٧٥٦ شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٦ والمصابين ١٧١٨٣٩.

المصدر : مراسل العهد

