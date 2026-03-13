الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي مطبخ بشامون..  آلاف الوجبات يوميًا للنازحين منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"

عربي ودولي

تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق
عربي ودولي

تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق

2026-03-13 11:11
32

أعلن متحدث باسم قيادة مقر خاتم الأنبياء في إيران، استهداف طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق عبر أنظمة الدفاع الجوي وإسقاطها".

وأكدت وسائل إعلام أميركية مختلفة ومنها شبكة CBS أن طائرة التزويد بالوقود KC-135 سقطت في غرب العراق وكان على متنها 6 أفراد.

وأضافت الشبكة أن "طائرة مماثلة تعرضت لضربة أيضًا، لكنها تمكنت من الهبوط في "إسرائيل".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، طلب ‌عدم الكشف عن هويته، قوله إن الطائرة الأخرى في الحادث من طراز KC-135 أيضًا، وإن تلك التي تحطمت كانت تقل ستة جنود.             

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، في وقت مبكر من يوم الجمعة، فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز (KC-135) في "الأجواء الصديقة أثناء "عملية الغضب الملحمي".

وأوضحت، في بيان، أن الواقعة شهدت مشاركة طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما هبطت الثانية بأمان".

وزعمت أن "الحادث لم يكن ناجمًا عن نيران عدائية أو صديقة"، مضيفة أن إيران أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وعلّق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على اسقاط الطائرة الأميركية، وكتب على حسابه عبر منصى "إكس" يقول: "من حق العائلات الأميركية أن تعرف لماذا يضحّي ترامب بأبنائهم وبناتهم من أجل تنفيذ أوهام نتنياهو التوسعية.

وفي وقت لاحق نشرت قناة "كان" العبرية لطائرة التزوّد بالوقود الأميركية، التي أصيبت في أجواء العراق، وتمكنت من الهبوط في مطار بن غوريون في "تل أبيب" من دون جزءٍ مهم من زعنفة التوجيه في ذيل الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز من الطائرات، الذي صممته شركة "بوينغ" الأميركية في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، بمثابة العمود الفقري لأسطول الجيش الأميركي للتزود بالوقود جوًا، وهي ‌ضرورية للسماح للطائرات بالقيام بمهامها دون الحاجة إلى الهبوط.
 

الكلمات المفتاحية
العراق الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق
تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
المقاومة العراقية تشن 37 عملية خلال 24 ساعة وتخرج طائرتين أميركيتين عن الخدمة
المقاومة العراقية تشن 37 عملية خلال 24 ساعة وتخرج طائرتين أميركيتين عن الخدمة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
الشيخ الكعبي: قرارنا هو التطهير الكامل للعراق من دنس الوجود الأميركي
الشيخ الكعبي: قرارنا هو التطهير الكامل للعراق من دنس الوجود الأميركي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مضيق هرمز يطوق واشنطن: ألغام بحرية واحتياطي نفطي في أدنى مستوياته
مضيق هرمز يطوق واشنطن: ألغام بحرية واحتياطي نفطي في أدنى مستوياته
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة للجنود الأمريكيين: غادروا المنطقة فورًا وإلا سندفنكم تحت الأنقاض
حرس الثورة للجنود الأمريكيين: غادروا المنطقة فورًا وإلا سندفنكم تحت الأنقاض
إيران منذ 9 دقائق
مسيرات حاشدة في إيران إحياءً ليوم القدس العالمي في ظل العدوان الأميركي- الصهيوني
مسيرات حاشدة في إيران إحياءً ليوم القدس العالمي في ظل العدوان الأميركي- الصهيوني
إيران منذ 14 دقيقة
تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق
تدمير طائرة تزود بالوقود أميركية وإصابة أخرى بنيران إيرانية في أجواء العراق
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي في طهران
انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي في طهران
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة