رغم استمرار العدوان الأميركي- الصهيوني المشترك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبّى الشعب الإيراني نداء الإمام الخميني (رض) لإحياء مناسبة يوم القدس العالمي في آخر يوم جمهة من شهر رمضان المبارك.

العدوان المستمر على إيران لم يمنع الشعب الإيراني من إحياء مناسبة يوم القدس العالمي، فشهدت العاصمة الإيرانية طهران ومختلف المحافظات والمدن الأخرى اليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2026، حشودًا غفيرة ملأت الساحات والشوارع الرئيسية في ظل طقس بارد وأمطار غزيرة وثلوج.

في يوم القدس العالمي خرج أبناء الشعب الإيراني معلنًا تمسكه بشعارات الثورة الإسلامية ومبادئها وفي مقدمها دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، وهي قضية حية في ضمير الأمة.

طهران مركز المسيرات الكبرى

شهدت العاصمة طهران مسيرة شعبية حاشدة بمشاركة واسعة من مختلف فئات الشعب، رفع خلالها المشاركون صورًا لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، ولافتات وأعلام فلسطينية، مرددين هتافات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، وهتافات "الله أكبر".

وشارك وزير الداخلية الإيراني، اسكندر مؤمني، في المسيرة منذ الدقائق الأولى لانطلاقتها في ساحة الثورة، حيث تم استعراض توابيت الجنود الأميركيين بشكل رمزي، في رسالة مباشرة إلى واشنطن والعدو الصهيوني.

وتخلل المسيرة مراسم إزاحة الستار عن جدارية ضخمة في ميدان الثورة في طهران، حملت عنوان: "مرة أخرى الخامنئي صار وليًا حتى يحطم خيبر مثل علي".

وعلى غرار مسيرة طهران، انطلقت مسيرات أخرى حاشدة، شملت مدن: مشهد، قم، أصفهان كرمان، كرمان شاه، تبريز، شيراز، زنجان، يزد، همدان... وغيرها، حيث تجمع المشاركون في الساحات العامة باتجاه مواقع الفعاليات الرسمية، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وقضيته المحقة، ورافضين السياسات العدوانية "الإسرائيلية". وانتشرت قوات الأمن لتنظيم حركة المشاركين وتأمين سلامتهم.

