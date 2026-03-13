الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد مجتبى الخامنئي
إيران

حرس الثورة الإسلامية: سنشهد يوم قدس عالميًا مختلفًا.. تحرير القدس قريب
إيران

حرس الثورة الإسلامية: سنشهد يوم قدس عالميًا مختلفًا.. تحرير القدس قريب

2026-03-13 11:47
73

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن مناسبة يوم القدس العالمي التي توافق اليوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك، ستكون هذا العام يومًا عالميًا مختلفًا.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية اليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2026، بيانًا حمل الرقم 36، أعلنت فيه أن "الموجة الرابعة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" التي نُفذت بالرمز المبارك «يا صادق الوعد» قد نُفذت عشية يوم القدس العالمي ضد قواعد العدو الأميركي-الصهيوني".

أضاف البيان: "لقد استهدفت هذه العملية المتواصلة والشاملة مواقع للنظام الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة، "كريات شمونة"، والخضيرة وحيفا، إضافة إلى الأسطول البحري الخامس للولايات المتحدة وغيره من قواعد الجيش الأميركي، وذلك فجر الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، باستخدام أعداد كبيرة من الصواريخ الدقيقة والثقيلة جدًا من طراز خرمشهر، خيبرشكن، فتاح، عماد وقدر، إلى جانب طائرات مسيّرة دقيقة.

وختمت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانها بالقول: "سنشهد يوم قدس عالميًا مختلفًا؛ فـتحرير القدس قريب، والنصر في متناول الأحرار والمستضعفين في العالم".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
