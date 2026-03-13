رغم الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة والقاسية، شهد قطاع غزة فعالية ضمن الاحتفالات بيوم القدس الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كل عام.

ونظمت مؤسسة شهيد فلسطين إفطارًا جماعيًا لأهالي الشهداء بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقالت غادة عابد متحدثة باسم مؤسسة شهيد فلسطين "إن هذا اللقاء يأتي وفاءً لدماء الشهداء واستذكارًا لمسيرتهم وعلى شرف القادة العظماء شهيد الأمة أية الله علي خامنئي والشهيد السيد حسن نصر الله".

وأضافت عابد أن "رسالتنا اليوم هي تأكيد على أن عائلات الشهداء ستبقى في قلب اهتمامنا وأن تضحياتهم ستظل نبراسًا سيضيء الطريق نحو الحرية والكرامة".

وأوضحت أنه "وفي ظلال يوم القدس العالمي وضمن مشاريع مؤسسة شهيد فلسطين نقيم هذه الفعالية لنؤكد على أن القدس حاضرة برغم الجرح النازف".

وأشادت ندى سليم زوجة شهيد بالجهود التي تقوم بها مؤسسة شهيد فلسطين والدعم الإيراني للقضية الفلسطينية.

ووجهت رسالة إلى الجمهورية الإسلامية قائلا: "نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أنتم رسالتكم وصلت إلينا رغم الحرب التي تشن عليكم أن القلب واحد".

