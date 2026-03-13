الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي بيان مسيرات صنعاء المليونية: دور محوري لليمنيين في دعم فلسطين والمقاومة

لبنان

لبنان

بري مستقبِلًا غوتيريش: لإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق تشرين الثاني 2024

2026-03-13 17:06
50

جدّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأكيده، "تمسُّك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701"، مشدّدًا على أن "لا بديل عن قوات "اليونيفيل" لتطبيق القرار بمؤازرة الجيش اللبناني"، داعيًا إلى "إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق تشرين الثاني (نوفمبر) 2024".

جاء كلام الرئيس بري خلال استقباله، الجمعة 13 آذار/مارس 2026 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان تطوُّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدِّات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.

من جهته، قال غوتيريش، عقب اللقاء: "يؤسفني أن أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمرُّ بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما استضاف نازحين فلسطينيين وسوريين، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من النازحين اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من "القتلى"، إنّه وضع مأساوي للغاية".

أضاف غوتيريش: "رسالتي واضحة للغاية: علينا أنْ نضع حدًّا لهذه الحرب، ويجب أنْ يحصل وقف إطلاق نار فوري".

ودعا "كِلا الطرفين" إلى "تطبيق وقف إطلاق نار فوري" وإلى ما سمّاه "وقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني"، قائلًا: "لنتأكّد جميعنا أنّه ضمن وقف إطلاق النار سيكون هناك مفاوضات لضمان أنّ لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأنْ يتم احترام سيادته".

 

الكلمات المفتاحية
نبيه بري الأمم المتحدة وقف إطلاق النار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق تشرين الثاني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة