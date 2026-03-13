جدّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تأكيده، "تمسُّك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701"، مشدّدًا على أن "لا بديل عن قوات "اليونيفيل" لتطبيق القرار بمؤازرة الجيش اللبناني"، داعيًا إلى "إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق تشرين الثاني (نوفمبر) 2024".

جاء كلام الرئيس بري خلال استقباله، الجمعة 13 آذار/مارس 2026 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان تطوُّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدِّات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان "الإسرائيلي" على لبنان.

من جهته، قال غوتيريش، عقب اللقاء: "يؤسفني أن أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمرُّ بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما استضاف نازحين فلسطينيين وسوريين، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من النازحين اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من "القتلى"، إنّه وضع مأساوي للغاية".

أضاف غوتيريش: "رسالتي واضحة للغاية: علينا أنْ نضع حدًّا لهذه الحرب، ويجب أنْ يحصل وقف إطلاق نار فوري".

ودعا "كِلا الطرفين" إلى "تطبيق وقف إطلاق نار فوري" وإلى ما سمّاه "وقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني"، قائلًا: "لنتأكّد جميعنا أنّه ضمن وقف إطلاق النار سيكون هناك مفاوضات لضمان أنّ لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأنْ يتم احترام سيادته".

الكلمات المفتاحية