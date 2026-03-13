الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

بيان مسيرات صنعاء المليونية: دور محوري لليمنيين في دعم فلسطين والمقاومة

2026-03-13 17:34
30

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 13 آذار/مارس 2026، مسيرات مليونية لإحياء يوم القدس العالمي، رفع المشاركون فيها الأعلام اليمنية والفلسطينية وأطلقوا الشعارات الداعمة لفلسطين والمنددة بالاحتلال الصهيوني.

وأكّد بيان المسيرات "الدور المحوري للشعب اليمني في دعم فلسطين والمقاومة، ورفض التخلّي عن المسجد الأقصى".

وشدّد البيان على "وقوف اليمن الكامل إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران"، مثمنًا "الضربات المنكِلة التي نفّذتها ضد الأعداء، وتعاون محور المقاومة الذي أعاد الاحتلال إلى نقطة الصفر بعزم وثبات".

ونوّه البيان بـ"أبطال المقاومة في العراق والدور الذي يواصلونه في مواجهة القوات الأميركية المحتلة"، مؤكدًا أنّ "وحدة الأمة والتضامن مع المقاومة هما الطريق الأمثل لمواجهة المشروع الصهيوني".

كما دعا البيان شعوب الأمة إلى "المشاركة الفاعلة في إحياء يوم القدس العالمي، وتعزيز الحضور الشعبي في الساحات كقوة ضاربة في مواجهة العدوان وأذرعه".

الكلمات المفتاحية
اليمن يوم القدس العالمي مسيرات
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة