شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 13 آذار/مارس 2026، مسيرات مليونية لإحياء يوم القدس العالمي، رفع المشاركون فيها الأعلام اليمنية والفلسطينية وأطلقوا الشعارات الداعمة لفلسطين والمنددة بالاحتلال الصهيوني.

وأكّد بيان المسيرات "الدور المحوري للشعب اليمني في دعم فلسطين والمقاومة، ورفض التخلّي عن المسجد الأقصى".

وشدّد البيان على "وقوف اليمن الكامل إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران"، مثمنًا "الضربات المنكِلة التي نفّذتها ضد الأعداء، وتعاون محور المقاومة الذي أعاد الاحتلال إلى نقطة الصفر بعزم وثبات".

ونوّه البيان بـ"أبطال المقاومة في العراق والدور الذي يواصلونه في مواجهة القوات الأميركية المحتلة"، مؤكدًا أنّ "وحدة الأمة والتضامن مع المقاومة هما الطريق الأمثل لمواجهة المشروع الصهيوني".

كما دعا البيان شعوب الأمة إلى "المشاركة الفاعلة في إحياء يوم القدس العالمي، وتعزيز الحضور الشعبي في الساحات كقوة ضاربة في مواجهة العدوان وأذرعه".

الكلمات المفتاحية