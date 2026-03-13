أكد مراسل "القناة 12" في الشمال، هدار غيتسيس، أن "ما يحدث خلال الأيام الأخيرة لا يمنح "السكان" (المستوطنين) أي راحة".

ولفت إلى أن "هناك إنذارات متكررة، من لبنان ومن إيران، وصواريخ وطائرات مسيّرة، ومحاولات مستمرة لاستهداف مناطق مختلفة في الشمال"، مردفًا: "ومع ذلك، هناك أيضًا قدر من التفاؤل، عندما يرى "السكان" (المستوطنون) الضربات الأخيرة التي ينفذها الجيش "الإسرائيلي" وتصريحات رئيس الأركان التي توحي بأن شيئًا قد يتغير، وربما نشهد شفافية مختلفة".

