كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

نداف إيال: الجيش
نداف إيال: الجيش "الإسرائيلي" فوجئ برد حزب الله

قال المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نداف إيال، إن "المؤسسة الأمنية والعسكرية والحكومة لم تفهما جيدًا ما هو الأساس للنجاحات التي كانت في الحرب، في الجنوب وفي الشمال، وهذا هو أساس الأخطاء التي تُرتكب الآن في ما يتعلق بحزب الله"، موضحًا أن "الوهم هو التصور أنه يمكن توجيه ضربة قاضية سريعة أخرى لا يتعافون منها"، مردفًا: "ليس هكذا تعمل الإستراتيجية، إذ يجب إعداد منظومة كاملة من العمليات التي ترتبط بهدف واضح، وتنفيذها في اللحظة التي تختارها أنت وليس العدو".

وأكد أن تجدد الحرب مع حزب الله يثير كل مشاعر المرارة، فالجمهور يشعر بمرارة، وقيل له إن حزب الله ضُرب وهُزم وكاد ينتهي؛ المستوى السياسي أيضًا يشعر بمرارة، ويعرف ذلك بسبب الإحاطات التي يرسلها إلى مبعوثيه المعتادين في "القناة 14" الإسرائيلية، أن الجيش "الإسرائيلي" فوجئ برد حزب الله، وأن التقدير كان أن تدخل حزب الله سيكون محدودًا".

وتابع: "في الجيش "الإسرائيلي" يُنظر إلى هذه الأمور كمحاولة لإلصاق المسؤولية بهيئة الأركان، ويقول كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية إن التقارير حول إعادة تأهيل حزب الله، وأداء القيادة والسيطرة الأفضل من المتوقع، بما في ذلك الأمين العام للحزب، نُقلت إلى المستوى السياسي وإلى الجمهور خلال العام الأخير. في ليلة الأربعاء، الخميس انتشرت شائعات عن هجوم واسع متوقع، لكن الجبهة الداخلية لم تتلقَّ تحديثًا مبكرًا بأن حزب الله يستعد للهجوم؛ كما أن إبلاغ رؤساء السلطات المحلية عن هجوم قوي من قبل حزب الله وصل متأخرًا، ويعترف الجيش بأن ذلك كان خطأ".

إقرأ المزيد
المزيد
"القناة 12": الشمال لا يهدأ
الميدان يُسقط هيبة الكيان: صواريخ المقاومة تُقاطع تهديدات نتنياهو وتلاحق وزراءه
كذبة النصر تتبدد في
كذبة النصر تتبدد في "الشمال": مستوطنو "كريات شمونة" يواجهون نتنياهو بصواريخ حزب الله
مقالات مرتبطة
"القناة 12": الشمال لا يهدأ
الغفري لـ
الغفري لـ"العهد": إيران ستفرض رواية الصمود بوجه الهزيمة الأميركية-الصهيونية المرتقبة
سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
