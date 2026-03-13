أعلن الحرس الثوري الإسلامي انطلاق الموجة الخامسة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا صاحب الزمان"، وذلك بعد تلبية الشعب الإيراني اللافتة لنداء قائد الثورة وحضوره في مسيرات يوم القدس العالمي.

وتابع: "نُفذت العملية إحياءً لذكرى الشهيد حاجي زاده والشهيد محمود باقري، واستهدفت أصول العدو الأميركي ـ الصهيوني باستخدام أعداد كبيرة من صواريخ "خيبر شكن" الدقيقة العاملة بالوقود الصلب، وبمشاركة القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية ووحدات الطائرات المسيّرة التابعة للجيش وحرس الثورة، وبالتعاون مع حزب الله في لبنان".



