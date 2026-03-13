كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مخيمات الشمال تحيي مراسم يوم القدس العالمي بوقفات تضامنية

2026-03-13 19:39
53

أحيت مخيمات الشمال مراسم يوم القدس العالمي من خلال وقفات تضامنية دعت إليها الفصائل الفلسطينية، وشارك فيها حشد من أبناء المخيمات، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية، وموجهين التحية لمحور المقاومة على ثباته في مواجهة الاحتلال في مشهد يجدد العهد بأن "القدس ستبقى البوصلة الحقيقية"". 

أمين سر الفصائل الفلسطينية أبو وسيم مرزوق أكد لموقع "العهد"، أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا لقضيته، وأن القدس ستبقى نبراس الصمود والوحدة في وجه الاحتلال.

من جهته، شدد عاطف خليل عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ "العهد" على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل تضحيات القادة الشهداء ستصنع فجر الانتصارات، مؤكدًا أن هذه التضحيات ترسم معالم الطريق نحو النصر والعودة إلى فلسطين.

الشيخ قاسم: رمزية يوم القدس في الدعوة إلى تحرير فلسطين والتحرُّر من الظلم
كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة يوم القدس العالمي
