أحيت مخيمات الشمال مراسم يوم القدس العالمي من خلال وقفات تضامنية دعت إليها الفصائل الفلسطينية، وشارك فيها حشد من أبناء المخيمات، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية، وموجهين التحية لمحور المقاومة على ثباته في مواجهة الاحتلال في مشهد يجدد العهد بأن "القدس ستبقى البوصلة الحقيقية"".

أمين سر الفصائل الفلسطينية أبو وسيم مرزوق أكد لموقع "العهد"، أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا لقضيته، وأن القدس ستبقى نبراس الصمود والوحدة في وجه الاحتلال.

من جهته، شدد عاطف خليل عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ "العهد" على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل تضحيات القادة الشهداء ستصنع فجر الانتصارات، مؤكدًا أن هذه التضحيات ترسم معالم الطريق نحو النصر والعودة إلى فلسطين.

