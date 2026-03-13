أشاد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، بـ"الضربات الصاروخية التي نفّذها الحرس الثوري الإيراني مستهدفًا كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية".

وأكّد أبو عبيدة، في منشورات على قناته على "تلغرام"، الجمعة 13 آذار/مارس 2026، أنّ "الضربات الصاروخية للحرس الثوري شفت صدور أبناء الشعب الفلسطيني المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أنْ تُضيء سماء "تل أبيب".

وأشار إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية، في ظلِّ قيادة السيد مجتبى خامنئي، ستمضي على الطريق ذاته الذي خطّه الشهيد السيد علي الخامنئي بدمه".

وشدّد أبو عبيدة على أنّ "خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني العزيز اليوم نصرة للأقصى، رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، لهو دليل إضافي على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين".

من جهة أخرى، قال أبو عبيدة: "إنّ يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصة لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى".

وخاطب المسلمين بالقول: "القدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربّص بكم، ويوسِّع دائرة عدوانه على أمتنا يومًا بعد يوم".



