كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم القدس العالمي 2026
المقال التالي الحرس الثوري: الموجة الـ46 استهدفت 13 نقطة اختباء وتجمّع للقادة الأميركيين والصهاينة 

أبو عبيدة: الصواريخ الإيرانية شفت صدور الفلسطينيين المكلومين وأنارت قلوب الأحرار
2026-03-13 21:52
48

أشاد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، بـ"الضربات الصاروخية التي نفّذها الحرس الثوري الإيراني مستهدفًا كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية".

وأكّد أبو عبيدة، في منشورات على قناته على "تلغرام"، الجمعة 13 آذار/مارس 2026، أنّ "الضربات الصاروخية للحرس الثوري شفت صدور أبناء الشعب الفلسطيني المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أنْ تُضيء سماء "تل أبيب".

وأشار إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية، في ظلِّ قيادة السيد مجتبى خامنئي، ستمضي على الطريق ذاته الذي خطّه الشهيد السيد علي الخامنئي بدمه".

وشدّد أبو عبيدة على أنّ "خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني العزيز اليوم نصرة للأقصى، رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، لهو دليل إضافي على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين".

من جهة أخرى، قال أبو عبيدة: "إنّ يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصة لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى". 

وخاطب المسلمين بالقول: "القدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربّص بكم، ويوسِّع دائرة عدوانه على أمتنا يومًا بعد يوم".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الصواريخ يوم القدس العالمي ايران أبو عبيدة الحرس الثوري
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة