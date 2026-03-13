كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري: الموجة الـ46 استهدفت 13 نقطة اختباء وتجمّع للقادة الأميركيين والصهاينة 
الحرس الثوري: الموجة الـ46 استهدفت 13 نقطة اختباء وتجمّع للقادة الأميركيين والصهاينة 

2026-03-13 22:32
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة 13 آذار/مارس 2026، عن "تنفيذ الموجة الـ46 من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه"، وأهداها إلى "أرواح الشهداء الطاهرة محمد باقري و غلام علي رشيد".

وأشار الحرس الثوري، في بيان، إلى أنّ "الموجة الـ46 نُفّذت في أقصر وقت بعد الموجة السابقة، ضد المراكز والقوات العدائية الأميركية والصهيونية".

وقال: "في إطار استهداف القادة المجرمين الصهاينة والأميركيين، تم تحديد واستهداف 10 نقاط اختباء وإقامة في الأراضي المحتلة، وثلاثة مواقع تَجمُّع واختباء للقوات الأميركية في المنطقة".

أضاف: "خلال هذه العملية، تم استهداف 7 نقاط في "تل أبيب"، ونقطتَيْن في "ريشون لتسيون" ونقطة واحدة في "شوهام" في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع تَجمُّع للقادة الأميركيين القتلة في قواعد "ملك سلطان"، "فيكتوريا" و"أربيل" بصواريخ وطائرات مُسيَّرة".

وخاطب الحرس الثوري "القادة الأشرار الأميركيون والصهاينة" بالقول: "السماء والأرض أصبحت بلا حماية لكم، ولن تُغلَق أبواب الجحيم حتى القضاء على آخر مجرم قاتل للأطفال".

