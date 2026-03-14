قام عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب أمين شري، بجولة تفقدية على المواطنين النازحين في مدرسة "حسن خالد" في بيروت، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأوضاع العائلات التي نزحت من ديارها جراء العدوان الصهيوني الغاشم. وأكد شري خلال جولته أن هذه الزيارات تأتي للوقوف على احتياجات الأهالي الذين يتوزعون على مراكز الإيواء بنسبة تقارب 30% من إجمالي النازحين في لبنان، بينما تحتضن المنازل والبيوت النسبة الأكبر التي تصل إلى 70% في مشهد يجسد أعلى درجات التكافل الاجتماعي والوطني.

وشدد النائب شري على أن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو استمداد الدعم والمعنويات من الأهالي أنفسهم، واصفًا ثباتهم وقوتهم بمصدر الإلهام الحقيقي للمقاومة. وأشار إلى أن ما سمعه وشاهده من تعبير الأهالي عن وقفتهم وتضامنهم رغم الجراح، يعكس بوضوح قيم العزة والكرامة التي يتسلح بها شعب المقاومة، مؤكدًا أن هذا الصمود والاحتضان الشعبي هما الركيزة الأساسية في مواجهة غطرسة الاحتلال وإفشال أهدافه العدوانية.

