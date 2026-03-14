في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع النازحين من بيئة الصمود الشريفة، جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن عز الدين، على عدد من مراكز إيواء النازحين في العاصمة بيروت، مطلعًا على أحوال العائلات التي نزحت بفعل العدوان الصهيوني الإرهابي المستمر. وخلال لقاءاته مع الأهالي، أكد عز الدين أن العدو الصهيوني يكشف يومًا بعد يوم عن فشل ذريع في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها منذ بدء العدوان، مشددًا على أن هذا العجز يتجلى بوضوح في عدم قدرته على مواجهة المقاومة في الميدان، ولجوئه بدلًا من ذلك إلى استهداف المدنيين ومنازلهم.

وأثنى النائب عز الدين على الروح المعنوية العالية والصلابة التي يبديها النازحون في مراكز الإيواء، معتبرًا أن هذا الصمود الشعبي هو الجبهة المكملة لبطولات المقاومين، وهو السد المنيع الذي تتحطم عليه أوهام الاحتلال.

