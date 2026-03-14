لبنان
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم السبت 14 آذار 2026
ردًّا على العدوان الصهيوني المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 14/03/2026، عدة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة.
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلديّة مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 14-03-2026
24 رمضان 1447 هـ
بيان رقم (2):
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (3):
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 أمس الجمعة 13/03/2026، قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
بيان رقم (4):
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 21:45 أمس الجمعة 13/03/2026، قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوّي الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.
بيان رقم (5):
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 السبت 14/03/2026، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان، بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (6):
ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 السبت 14/03/2026، الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
