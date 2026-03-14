ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار عمليّات يوم القدس، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 13/03/2026، 24 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:



1- الساعة 01:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

2- الساعة 01:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" قرب معتقل الخيام، بصليات صاروخيّة.

3- الساعة 01:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في الحيّ الجنوبي لمدينة الخيام، بصلياتٍ صاروخيّة.

4- الساعة 01:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في الموقع المُستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 01:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 01:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية.

7- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في في كسارة كفرجلعادي، بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 10:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- الساعة 12:15 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 12:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة إيفن مناحيم بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 12:20 استهداف مستوطنة كابري شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 12:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 13:00 استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:00 الجمعة 13/03/2026، تجمّع جنود لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في معتقل الخيام ومحيطه، بصليتين صاروخيّتين.

14- الساعة 13:30 استهداف تجمّع جنود لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة المطلّة، بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 14:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة المطلّة، للمرّة الثانية، بصلية صاروخيّة.

16- الساعة 15:00 استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة المطلّة، للمرّة الثالثة، بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 15:20 استهداف قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 17:40 استهداف موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان، بصلية صاروخيّة.‏

20- الساعة 18:30 استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخيّة.

21- الساعة 21:20 استهداف تجمع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة في بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 21:30 استهداف تجمع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 21:35 استهداف تجمع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في الحارة الشرقية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 22:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة يعرا، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية