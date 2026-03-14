كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي

إيران

الموجة 47 من "الوعد الصادق 4": إصابات خطيرة في النقب وتدمير مراكز قيادة أميركية

2026-03-14 03:07
15

شهدت الساعات الأخيرة هجمات صاروخية هي الأوسع ضمن عمليات "الوعد الصادق 4"، حيث أطلق حرس الثورة الإسلامية موجات صاروخية متلاحقة استهدفت الوجود الأميركي وعمق الكيان الصهيوني بشكل متزامن. وفي ضربة استراتيجية للقوات الأميركية، نفذت القوات البحرية للحرس الثوري هجومًا بصواريخ باليستية وكروز دقيقة استهدف قاعدة "الظفرة" الجوية، ما أسفر عن تدمير رادارات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والتحكم، توازيًا مع استهداف قاعدة "العديد" بضربات مباشرة، وسط تأكيدات حرس الثورة بأن العمليات لن تتوقف حتى إخلاء كامل القواعد الأميركية التي تُعد السبب الرئيسي للفوضى في المنطقة.

وبفعل غزارة الصواريخ، اشتعلت جبهة الأرض المحتلة مع انطلاق الموجة 47 التي استخدمت صواريخ "خيبر شكن" و"قدر"، حيث دوت صفارات الإنذار في أكثر من 330 مستوطنة صهيونية شملت "تل أبيب"، أسدود، القدس المحتلة، وبئر السبع. 
وأقرت وسائل إعلام العدو بوقوع إصابات خطيرة إثر سقوط صاروخ في النقب، بينما وثقت المشاهد المصورة لحظات الرعب وارتطام الصواريخ الإيرانية بقاعدة "نافاتيم" الجوية في بئر السبع وإصابتها بدقة عالية، تزامنًا مع استهداف مخابئ جماعة كوملة الانفصالية. 

في غضون ذلك، تواصلت حالة الإرباك مع دوي صفارات الإنذار في شتولا وسعسع ودوفيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة، ما يعكس حالة العجز الشامل أمام ترسانة المقاومة التي تضرب القواعد الصهيونية والأميركية في آن واحد.

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
