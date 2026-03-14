كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم القدس العالمي 2026
المقال التالي استهداف ممنهج للطواقم الصحية.. "إرادة الإسعاف باقية وجرائم العدو لن تثنينا"

عربي ودولي

البخيتي: نحن على تنسيق كامل مع إيران ومشاركتنا مسألة وقت فقط
عربي ودولي

البخيتي: نحن على تنسيق كامل مع إيران ومشاركتنا مسألة وقت فقط

2026-03-14 03:41
34

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، أن المعركة الحالية هي معركة فاصلة سيترتب عليها انتصار الحق، مشددًا على الحق المشروع للجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف كافة القواعد الأميركية في المنطقة التي تُنطلق منها الهجمات. 

وأشار البخيتي إلى أن جميع الاتهامات التي كانت تُوجه لطهران قد سقطت اليوم أمام وضوح موقفها المبدئي والداعم لقضايا الأمة، داعيًا كافة دول المنطقة وشعوبها إلى إدانة العدوان الأميركي والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب إيران في هذه المواجهة التي لا تستهدف دولة بعينها، بل تستهدف الوجود العربي والإسلامي ككل.

وحذر البخيتي دول الخليج من الانجرار خلف المخططات الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن غير حريصة على سلامة هذه الدول بل تسعى لتوريطها في حروب استنزافية ضد إيران لخدمة مصالحها الخاصة. 

وكشف البخيتي عن وجود تنسيق كامل مع إيران، معلنًا أن اليمن سيقوم بالإعلان عن الوقوف العسكري إلى جانب طهران في الوقت المناسب. ودعا الشعوب في المنطقة إلى خوض هذه المعركة التي فُرضت عليها بكل قوة حتى يتم فرض شروط الأمة وتحقيق الانتصار النهائي على قوى الاستكبار.

الكلمات المفتاحية
اليمن الرد الإيراني على العدوان الصهيوني الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعة
المقاومة العراقية تستهدف قاعدتين للاحتلال الأميركي في أربيل والكويت
المقاومة العراقية تستهدف قاعدتين للاحتلال الأميركي في أربيل والكويت
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بيان مسيرات صنعاء المليونية: دور محوري لليمنيين في دعم فلسطين والمقاومة
بيان مسيرات صنعاء المليونية: دور محوري لليمنيين في دعم فلسطين والمقاومة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
دول عربية وإسلامية تُحيي يوم القدس العالمي وسط تصعيد صهيوني-أميركي
دول عربية وإسلامية تُحيي يوم القدس العالمي وسط تصعيد صهيوني-أميركي
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
عربي ودولي منذ ساعة
الموجة 47 من
الموجة 47 من "الوعد الصادق 4": إصابات خطيرة في النقب وتدمير مراكز قيادة أميركية
إيران منذ ساعة
فيديو
فيديو "مدن المسيرات" يصفع ترامب ويُفنّد مزاعم تدمير القوة الجوية الإيرانية
نقاط على الحروف منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة