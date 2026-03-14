أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، أن المعركة الحالية هي معركة فاصلة سيترتب عليها انتصار الحق، مشددًا على الحق المشروع للجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف كافة القواعد الأميركية في المنطقة التي تُنطلق منها الهجمات.

وأشار البخيتي إلى أن جميع الاتهامات التي كانت تُوجه لطهران قد سقطت اليوم أمام وضوح موقفها المبدئي والداعم لقضايا الأمة، داعيًا كافة دول المنطقة وشعوبها إلى إدانة العدوان الأميركي والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب إيران في هذه المواجهة التي لا تستهدف دولة بعينها، بل تستهدف الوجود العربي والإسلامي ككل.

وحذر البخيتي دول الخليج من الانجرار خلف المخططات الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن غير حريصة على سلامة هذه الدول بل تسعى لتوريطها في حروب استنزافية ضد إيران لخدمة مصالحها الخاصة.

وكشف البخيتي عن وجود تنسيق كامل مع إيران، معلنًا أن اليمن سيقوم بالإعلان عن الوقوف العسكري إلى جانب طهران في الوقت المناسب. ودعا الشعوب في المنطقة إلى خوض هذه المعركة التي فُرضت عليها بكل قوة حتى يتم فرض شروط الأمة وتحقيق الانتصار النهائي على قوى الاستكبار.

