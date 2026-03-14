في مبادرة إنسانية تعكس أبهى صور التضامن الوطني، نجحت مؤسسات "دار الزهراء" في تنفيذ عملية إغاثية استهدفت تعزيز صمود الأهالي في المناطق الحدودية. وتمكنت الفرق التطوعية للمؤسسة من إيصال مساعدات غذائية أساسية إلى 600 عائلة صامدة، في خطوة تأتي لبلسمة جراح المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

وشملت الحملة بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين، حيث تحدى المتطوعون المخاطر الأمنية في ظل العدوان لإيصال الحصص الغذائية إلى العائلات المقيمة، وذلك بمؤازرة مباشرة من الجيش اللبناني الذي قدم التسهيلات الميدانية اللازمة لضمان وصول القوافل بأمان. ولم تقتصر المبادرة على القرى الحدودية، بل امتدت لتشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المحاذية لمدينة صور، في لفتة إنسانية تجاه العائلات التي تعاني من غياب مقومات الاستقرار، ليجسد هذا المشهد تكاملًا فريدًا بين الجهود الأهلية والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن إرادة البقاء والتكافل أقوى من كل الضغوط بفعل العدوان الصهيوني.

