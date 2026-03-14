أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ 5 طائرات تابعة لـسلاح الجو الأميركي للتزود بالوقود "تعرضت لقصف إيراني وأصيبت" في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وأضافت الصحيفة أنّ هذا الهجوم يرفع عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأميركي التي تضررت أو دُمرت إلى 7 طائرات على الأقل.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إنّ ناقلات الوقود تعرضت لهجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية، التي تعد منشأة رئيسية للقوات الأميركية في السعودية.

وأفاد المسؤولون بأنّ الهجوم وقع خلال موجة من إطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية أميركية في أنحاء المنطقة خلال الأيام الماضية.

ويُعتقد أن الطائرات المتضررة هي طائرات التزود بالوقود جواً من طراز "بوينغ KC-135"- "ستراتوتانكر"، المستخدمة لزيادة مدى وقدرة طائرات المقاتلات والقاذفات على البقاء في الجو. ووفقًا لمسؤولين، فقد "لحقت أضرار بالطائرات أثناء وجودها على الأرض".

ويُضاف هذا التطور إلى سلسلة من النكسات الأخيرة التي مُني بها سلاح الجو الأميركي في المنطقة. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أنّ الحصيلة، بعد أسبوعين من الحرب، تشير إلى مقتل 13 جنديًا أميركيًا وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى نحو 200.

