

في اليوم السادس والخمسين لاتفاق وقف الحرب، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت حاجزًا للشرطة في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار بشكل متواصل شرقي مدينة خانيونس. وقصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد ٣ فلسطينيين في قصف "إسرائيلي" استهدف شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٥٦ إضافة إلى ١٧٤١ مصابًا فيما بلغت حالات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض ٧٥٦ شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٦ والمصابين ١٧١٨٣٩.

