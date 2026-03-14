كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

يوم القدس العالمي 2026
حركة حماس تدين العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران
حركة حماس تدين العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

2026-03-14 10:42
18

صدر عن حركة المقاومة الإسلامية-حماس البيان الآتي:

تتابع حركة المقاومة الإسلامية حماس بقلق بالغ الحرب الدائرة في المنطقة، وتؤكد مجددًا إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وإذ تؤكد الحركة أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب، فإنها تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا، كما وتثمن الحركة كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وفي الوقت الذي تؤكد الحركة على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تدعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار، وتدعو كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس ايران العدوان الصهيوني على إيران
