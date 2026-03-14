تعليقًا على الاستهداف الصهيوني الغادر للطاقم الطبي في برج قلاويه، صدر عن جمعية الأطباء المسلمين البيان التالي:

مرّةً جديدة يستفحل العدو الجبان قتلاً وفتكًا بالكوادر الطبية ناهيك عن المدنيين العزّل، وآخرها استهداف الطاقم الطبّي في برج قلاويه واستشهاد نخبة من الأطباء والكوادر الطبية. إننا في جمعية الأطباء المسلمين ندين هذا الاعتداء الجبان والإجرام الممنهج الذي لا يفرق بين البشر والحجر، ونهيب بالمعنيين والجمعيات من حقوق إنسان وغيرها ونطالبهم بلجم هذا العدو وتحييد جميع الأطقم الطبية والإسعافية من أي اعتداءات تطالهم وإلزامه بالقوانين والأعراف الدولية. حمى الله لبنان واللبنانيين.

جمعية الأطباء المسلمين

