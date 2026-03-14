

ضربت عاصفة رملية اليوم السبت قطاع غزة ما أدى إلى تطاير خيام النازحين المهترئة وزيادة معاناتهم الإنسانية.

وأفاد مراسل العهد بأن أجواء عاصفة محملة بالأتربة والغبار سادت مختلف مناطق القطاع ترافقها رياح شديدة أثرت بشكل مباشر على خيام النازحين.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها الأجواء الفلسطينية اليوم.

ونبهت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

أيضًا لفتت إلى ضرورة وضع كمامة قماشية أو قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعرض العينين للغبار لا سيما لدى الذين يعانون من حساسية العين.

ودعت المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد إفطار الصائمين وخلال ساعات الليل.

وشددت على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنبًا لتطايرها خاصة لدى النازحين على شاطئ البحر وفي المناطق الساحلية.

المصدر : مراسل العهد

