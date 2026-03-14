كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
عاصفة رملية تضرب قطاع غزة
عاصفة رملية تضرب قطاع غزة

2026-03-14 11:21
59


ضربت عاصفة رملية اليوم السبت قطاع غزة ما أدى إلى تطاير خيام النازحين المهترئة وزيادة معاناتهم الإنسانية.

وأفاد مراسل العهد بأن أجواء عاصفة محملة بالأتربة والغبار سادت مختلف مناطق القطاع ترافقها رياح شديدة أثرت بشكل مباشر على خيام النازحين.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها الأجواء الفلسطينية اليوم.

ونبهت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. 

أيضًا لفتت إلى ضرورة وضع كمامة قماشية أو قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعرض العينين للغبار لا سيما لدى الذين يعانون من حساسية العين.

ودعت المواطنين إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد إفطار الصائمين وخلال ساعات الليل.

وشددت على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنبًا لتطايرها خاصة لدى النازحين على شاطئ البحر وفي المناطق الساحلية.

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
غزة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة