

أحيا آلاف العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، يوم القدس العالمي، الذي يصادف في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، كما أقرّه مفجر الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني (قدس سره الشريف)، قبل سبعة وأربعين عامًا.

ورفع المشاركون في المسيرات، التي جابت عدة مناطق وشوارع من العاصمة بغداد، ومدن النجف، وكربلاء، والبصرة، وميسان، والمثنى، وذي قار، وواسط، وبابل، والديوانية، وصلاح الدين، وديالى، ونينوى، الشعارات المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تواجه مرة أخرى، منذ أسبوعين، عدوانًا أميركيًا "إسرائيليًا" غادرًا، والمناهضة لأميركا والكيان الغاصب.

وشدد المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي، على أن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعدّ واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، لا يمكن بأي حال من الأحوال، التخلف عنه والتنصل منه.

إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، أكد في خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية، "أن يوم القدس العالمي الذي دعا إليه روح الله الخميني (قده)، يمثل قضية دينية قبل أن يكون قضية سياسية"، مشددًا على "أن القدس تحتل مكانة عقائدية لدى المسلمين ولا يمكن التعامل معها كملف سياسي عابر".

وفيما يتعلق بمستجدات الأحداث في المنطقة، أوضح القبانجي في خطبته "أن هناك اعترافًا دوليًا متزايدًا بفشل محاولات إسقاط النظام الإسلامي في إيران، بعد أن تمكنت البلاد من انتخاب قائد جديد وسط حالة من وحدة الصف، وأن عملية الانتخاب كانت موفقة، وعكست استقرار النظام".

في ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حسنين السعدي، "في يوم القدس العالمي، تتجدد صرخة الحق بوجه الباطل، ويتجدد العهد لنصرة فلسطين ودعم المقاومة الإسلامية حتى تحرير الأرض والمقدسات".

وأكد السعدي الثبات على هذا المسير، والتمسك بنهج الإسلام الصحيح، والسير على خطى الإمام الخميني والإمام الخامنئي رضوان الله عليهما، والاستمرار تحت راية المرجع السيد السيستاني، مشددًا على ضرورة "جعل يوم القدس العالمي، محطة عزٍ ونصرٍ للمستضعفين في كل مكان".

من جانبه، أكد الباحث في قضايا العالم الإسلامي، الدكتور منير جعفر السراج، "أن إحياء يوم القدس العالمي في ظل الظروف والأوضاع الحرجة والخطيرة التي تعيشها المنطقة، لا سيما أطراف جبهة المقاومة، كإيران والعراق ولبنان، يمثل رسالة بالغة الأهمية عن ثبات المواقف، والتمسك بالنهج الصحيح في تبني القضايا المصيرية، والدفاع عن الشعوب المظلومة والمضطهدة من قبل الاستكبار العالمي، الذي تمثله اليوم بأبشع صورة، الولايات المتحدة الأميركية وأداتها الإجرامية الكيان الصهيوني الغاصب".

وأوضح الدكتور السراج أن "العراق كان، وما زال، وسوف يبقى، داعمًا ومساندًا أساسيًا لنضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته، واستعادة أرضه المسلوبة، وإنشاء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، بعيدًا عن مشاريع حل الدولتين، وصفقات التطبيع المذلة".

وجاءت مسيرات يوم القدس العالمي في العراق هذا العام، على وقع عدوان أميركي صهيوني متواصل ضد الحشد الشعبي والقوات العسكرية والأمنية العراقية، في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستهانة بسيادة الدولة العراقية. وقد أسفر ذلك العدوان، الذي استهدف العديد من مواقع الحشد الشعبي والقوات العراقية في مدن ومناطق مختلفة، عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، هذا في الوقت الذي كان للمقاومة العراقية دور كبير في ضرب الوجود الأميركي في العراق والمنطقة، دعمًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعرضت لحرب عدوانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، في الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد ثمانية شهور من حرب الاثني عشر يومًا، التي فشلت فيها أميركا و"إسرائيل" في إلحاق الهزيمة بإيران.

