واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان اليوم السبت (14 آذار 2026) حيث استهدف فجرًا بلدتي تول والطيبة في جنوب لبنان، فيما استمر القصف المدفعي على بلدتي مجدل زون والخيام.

وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد شهداء العدوان على حي الراهبات في مدينة النبطية إلى 7 مواطنين، بعدما استشهد شاب متأثرًا بجراحه لينضم الى شهداء عائلة المواطن قيس بسمة الذي استشهد هو وزوجته وأولادهما الأطفال حسين، حسن، عباس، والرضيعة هيلين.

وفي صيدا، أُفيد عن استشهاد 4 أشخاص في العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف شقة في تعمير حارة صيدا.

وأيضًا واصل العدو اعتداءاته على العاصمة بيروت حيث استهدف بغارة منطقة برج حمود.

