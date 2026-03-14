كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم القدس العالمي 2026
المقال التالي تقدير "إسرائيلي": حزب الله يسحق الشمال وأمينه العام صاحب القرار الأكبر

لبنان

لبنان

2026-03-14 12:49
92

تعليقًا على اختباء العميل "الإسرائيلي" في السفارة الأوكرانية في لبنان، أصدر عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج علي عمار البيان التالي:

إن ما أقدمت عليه السفارة الأوكرانية في لبنان، من إخفاء مجرم عميل للموساد "الإسرائيلي" في أروقة سفارتها، ومحاولتها تأمين خروجه من لبنان رغم علمها بأنه مطلوب للقضاء اللبناني بمذكرات توقيف، لضلوعه في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية في لبنان، إضافة لدوره في إدارة خلية خلال الحرب مع العدو "الإسرائيلي" عام ٢٠٢٤، كانت مهمتها نقل معلومات أمنية حساسة وتحديد منشآت تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، يُشكّل سابقة خطيرة وفضيحة سياسية ودبلوماسية من العيار الثقيل، واستخفافًا بالسيادة اللبنانية، واستهتارًا فاضحًا بدماء اللبنانيين وأمنهم الوطني.

إن هذا العميل الذي ساعد العدو "الإسرائيلي" في الاعتداء على اللبنانيين وعلى أرضهم ووطنهم وأمنهم، هو شريك موغل في دماء اللبنانيين، وبالتالي فإن أي محاولة لحمايته أو تهريبه أو توفير غطاء دبلوماسي له، تُعد عملًا عدائيًا بحق لبنان وأهله، وتحدياً سافراً لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وتواطؤًا بل تعاملًا مع العدو الإسرائيلي ضدّ لبنان وشعبه.

إن الدولة اللبنانية مطالبة بكل مؤسساتها المعنية، وخصوصاً وزارة الخارجية والمغتربين، والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، وفي ظلّ هذا العدوان "الإسرائيلي" - الأميركي المتواصل على لبنان، بالتحرك الفوري والحازم ومن دون أي مماطلة، لمنع تهريب هذا العميل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام السفارة الأوكرانية بتسليمه للقضاء اللبناني، وعدم الرضوخ لأي ابتزاز أو ضغط خارجي مهما كان مصدره، تقديرًا واحترامًا لتلك الدماء الزكية التي سُفكت وتُسفك على يد العدو "الإسرائيلي" وعملائه.

العلاقات الإعلامية في حزب الله السبت 14-03-2026

الكلمات المفتاحية
أوكرانيا علي عمار
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة