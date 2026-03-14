كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تقدير "إسرائيلي": حزب الله يسحق الشمال وأمينه العام صاحب القرار الأكبر

2026-03-14 12:53
كتب المحلل "الإسرائيلي"، آفي يسخاروف في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم (سماحة الشيخ نعيم قاسم) تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة".

وخلافاً للتصريحات، أضاف يسخاروف: "لا يُظهر حزب الله أي مؤشرات على التفكك أو الانهيار. في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ويُواصلون محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات "الإسرائيلية" هناك".  

حزب الله يسحق الشمال ويقصف تل أبيب

وفي السياق نفسه، تحدثت المراسلة السياسية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" سيما كادمون أنه بعد أقل من عام ونصف من قول نتنياهو (رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو) بأن هذا ليس حزب الله نفسه ما قبل الحرب، ها هم يسحقون الشمال ويقصفون تل أبيب".  

الانفجارات والإنذارات لا تتوقف في الشمال

بدوره، يتحدث ألموغ بوكير في تصريح لـ"القناة 12" عن تصعيد غير مسبوق في جبهة الشمال حيث سجلت الساعات الماضية سلسلة لا تتوقف من الانفجارات وصافرات الإنذار، حيث تعرضت أكثر من 15 مستوطنة وبلدة للقصف في رشقات متتالية بدأت منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح المتأخرة، ودخول "التهديد الإيراني" المباشر على خط الإنذارات في الجليل الأعلى (02:21 فجراً)، تزامنًا مع استهداف مكثف للمناطق الحدودية من مزارع شبعا وحتى معالوت.

