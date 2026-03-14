أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي (ص) في بيان أن الجيش الأمريكي المعتدي، وبعد تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى الموانئ والأرصفة ومخابئ داخل بعض مدن دولة الإمارات، وقام بإطلاق صواريخه مستهدفًا جزيرة أبو موسى الإيرانية وأجزاء من جزيرة خارك.

وأضاف ، نعلن لقادة الإمارات أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من حقها المشروع، دفاعًا عن سيادتها الوطنية وأراضيها، استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الأمريكية المعادية في الموانئ والأرصفة ومخابئ القوات الأمريكية الموجودة في بعض مدن الإمارات.

وختم بدعوة المواطنين في دولة الإمارات والمناطق السكنية إلى إخلاء الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتواجد فيها القوات الأمريكية داخل المدن الإماراتية، لتجنب تعرضهم لأي أذى.

المصدر : بيان

الكلمات المفتاحية