أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت تقريرها الشامل حول الأوضاع في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفيات غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم 7 شهداء جدد و 13 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأفادت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) 658 شهيدًا بالإضافة لـ 1754 جريحًا.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 72,234 و الإصابات 171,852.

وتحدث مسؤول الإعلام في الدفاع المدني في رفح أحمد رضوان عن تحديات كارثية وعوائق في العمل الميداني ومخاطر تهدد الأرواح أبرزها أن الطواقم الطبية تواجه وضعًا مأساويًا جراء اشتداد الرياح المحملة بالغبار خاصةً في منطقة مواصي خان يونس، بالإضافة إلى انعدام الإمكانات اللوجستية والمعدات اللازمة وتهالك البنية التحتية وتدمير الطرقات ، وهذا ما يعيق حركة الطواقم الطبية.

