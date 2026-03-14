כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي بطولات الميدان وثبات الأهالي.. الجنوب يرسّخ معادلة الدفاع عن الأرض

وزارة الصحة : ادعاء جيش العدو بشأن سيارات الإسعاف تبرير لجرائمه

2026-03-14 14:03
74

 

صدر عن مكتب الإعلام في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

دأب العدو الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على لبنان على الاستهداف المركّز للطواقم الإسعافية خلال أدائهم مهامهم الإنقاذية على خطوط النار، إلى أن وصل به الإجرام إلى حد استهداف مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاوية، وهو من ضمن شبكة المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية والتي تعمل بالتنسيق مع جمعيات أهلية بإشراف وزارة الصحة العامة، ما يجعل الاعتداء استهدافا لا لبس فيه لمنشأة صحية مدنية لبنانية.

وقد أتى الاستهداف على الطاقم الكامل العامل في المركز من أطباء ومسعفين وممرضين، فلم ينج سوى عامل صحي واحد أُصيب بجروح خطرة، فيما استشهد 12 آخرون، ولا يزال البحث مستمراً عن 4 مفقودين.

إن الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين منذ 2 آذار حتى اليوم، البالغة  26 شهيدا و51 جريحا، تشكل أبلغ دليل على الممارسات العنيفة للعدو التي تشكل مسلسلا مستمرا منذ جولة الحرب السابقة، وهو مسلسل أكثر عنفا وشمولية من خلال  توسيع مروحة استهدافاته لتطال الصليب الأحمر اللبناني للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2023. 

وبالتالي فإن ادعاء جيش العدو بأن سيارات الإسعاف تُستخدم لأغراض عسكرية ليس الا تبريراً للجرائم التي يرتكبها هذا الجيش بحق الإنسانية، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف التي تنص على "وجوب حماية واحترام العاملين في الخدمات الطبية المكلّفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ومعالجتها" ، كما "حماية الوحدات والمنشآت الطبية وعدم استهدافها".

الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة : ادعاء جيش العدو بشأن سيارات الإسعاف تبرير لجرائمه
وزارة الصحة : ادعاء جيش العدو بشأن سيارات الإسعاف تبرير لجرائمه
لبنان منذ ساعة
عمار: إخفاء السفارة الأوكرانية عميل للموساد سابقة خطيرة وفضيحة من العيار الثقيل
عمار: إخفاء السفارة الأوكرانية عميل للموساد سابقة خطيرة وفضيحة من العيار الثقيل
لبنان منذ ساعتين
 العدوان الصهيوني على لبنان يتواصل.. غارات وشهداء  
 العدوان الصهيوني على لبنان يتواصل.. غارات وشهداء  
لبنان منذ ساعتين
جمعية الأطباء المسلمين تطالب المعنيين والحقوقيين بلجم العدو وتحييد الأطقم الطبية
جمعية الأطباء المسلمين تطالب المعنيين والحقوقيين بلجم العدو وتحييد الأطقم الطبية
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة : ادعاء جيش العدو بشأن سيارات الإسعاف تبرير لجرائمه
وزارة الصحة : ادعاء جيش العدو بشأن سيارات الإسعاف تبرير لجرائمه
لبنان منذ ساعة
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع "حرب الاستنزاف" ووهْم "اقتصاد النصر" يتبدد
عين على العدو منذ يومين
إفلاس الميدان.. العدو ينتقم من النازحين بمجازر صهيونية متنقلة  
إفلاس الميدان.. العدو ينتقم من النازحين بمجازر صهيونية متنقلة  
لبنان منذ يومين
مجزرة في قلب بيروت: العدو الصهيوني يستهدف خيام النازحين في الرملة البيضاء  
مجزرة في قلب بيروت: العدو الصهيوني يستهدف خيام النازحين في الرملة البيضاء  
لبنان منذ يومين
