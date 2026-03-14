بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق-سرايا أولياء الدم:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 179

التزاماً بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الامام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي ,وردعاً للعدوان الذي ادى الى استشهاد ثلةٍ من الشباب المقاومين العراقيين, نفذ مجاهدونا البواسل ثمانية عملياتٍ نوعية استهدفت القواعد الامريكية في داخل العراق وخارجه خلال (٢٤) ساعة الماضية .

(والله ولي المؤمنين وناصرهم)

