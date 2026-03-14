طلب وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من المستشفيات الحكومية والخاصة الالتزام بالتغطية الاستشفائية الكاملة للمرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة.

وأشار ناصر الدين في تعميم إلى ورود العديد من الشكاوى من المواطنين تفيد بفرض فروقات مالية عليهم تحت ذرائع مختلفة، رغم التغطية بنسبة 100%، وذلك في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة التي كانت قد أبدت رغبتها سابقًا في تطبيق تعاميم صادرة عن وزارة الصحة تقضي بعدم تكبيد المرضى والنازحين فروقات مالية.

وأوضح أن هذه التغطية تشمل استقبال المرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة على نفقة الوزارة، مع تغطية كاملة لجميع الأعمال الاستشفائية والطبية التي تدخل ضمن نطاق تغطية وزارة الصحة.

وأكد التعميم ضرورة التزام المستشفيات الحكومية والخاصة المعنية بالتغطيات الاستشفائية والطوارئ بنسبة مئة في المئة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعا المرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة إلى إبلاغ وزارة الصحة في حال طُلبت منهم فروقات مالية، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن 1787 لتقديم الشكاوى.

