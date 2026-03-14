كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
وزير الصحة يطلب من المستشفيات الالتزام بتغطية كاملة للمرضى والنازحين

2026-03-14 17:59
53

طلب وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من المستشفيات الحكومية والخاصة الالتزام بالتغطية الاستشفائية الكاملة للمرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة.

وأشار ناصر الدين في تعميم إلى ورود العديد من الشكاوى من المواطنين تفيد بفرض فروقات مالية عليهم تحت ذرائع مختلفة، رغم التغطية بنسبة 100%، وذلك في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة التي كانت قد أبدت رغبتها سابقًا في تطبيق تعاميم صادرة عن وزارة الصحة تقضي بعدم تكبيد المرضى والنازحين فروقات مالية.

وأوضح أن هذه التغطية تشمل استقبال المرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة على نفقة الوزارة، مع تغطية كاملة لجميع الأعمال الاستشفائية والطبية التي تدخل ضمن نطاق تغطية وزارة الصحة.

وأكد التعميم ضرورة التزام المستشفيات الحكومية والخاصة المعنية بالتغطيات الاستشفائية والطوارئ بنسبة مئة في المئة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعا المرضى والنازحين الذين لا يملكون جهة ضامنة إلى إبلاغ وزارة الصحة في حال طُلبت منهم فروقات مالية، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن 1787 لتقديم الشكاوى.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة المستشفيات ركان ناصر الدين النازحون
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة