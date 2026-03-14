الهيئة الصحية الإسلامية: استهداف العدو لمراكزنا لن يثنينا عن أداء واجبنا
الهيئة الصحية الإسلامية: استهداف العدو لمراكزنا لن يثنينا عن أداء واجبنا

2026-03-14 18:05
أكّدت الهيئة الصحية الإسلامية أنّ "العدوان على مركز الهيئة في بلدة برج قلاويه ليس مجرَّد استهداف لمبنى بل محاولة بائسة لتعطيل شريان حياة طالما نبض بالخير لأبناء هذا الوطن".

وأعلنت الهيئة، في بيان، السبت 14 آذار/مارس 2026، عن أنّ "استهداف العدو لمركز الرعاية الصحية الأولية التابع للهيئة في برج قلاويه أدّى إلى استشهاد عدد من العاملين الصحيين من أطباء وممرّضين ومسعفين".

وأشارت إلى أنّ مراكزها هي "من ضمن شبكة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية وتعمل بالتعاون معها ومع الجمعيات الصحية المثيلة، بهدف خدمة الإنسان أينما كان".

وحذّرت من أنّ "الاستهدافات الغاشمة والمتكرِّرة لسيارات الإسعاف ومراكز الرعاية الصحية يُقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات"، مطالبةً بأنْ "تبقى المرافق الطبية محميَّة"، وداعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "التحرّك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات".

وشدّدت على أنّ "الاستهدافات لن تكسر إرادة العاملين والممرِّضين والأطباء والمسعفين بل ستزيدهم إصرارًا وإيمانًا بأداء واجبهم الإنساني في خدمة أهلهم ومجتمعهم اللبناني"، قائلةً: "آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا".

كذلك، عاهدت الهيئة "الأهل الصامدين الصابرين في كل شبر من أرض الوطن" على الاستمرار "في تقديم خدماتها".

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية وزارة الصحة العدو الصهيوني برج قلاويه
